maandag 1 januari 2024 om 13:45

Jayco AlUla presenteert nieuwe koersoutfit voor 2024

Jayco AlUla, alsmede de vrouwenploegen Liv AlUla Jayco (WorldTour) en Liv AlUla Jayco (continental), hebben hun koersoutfit voor het komende wielerjaar uit de doeken gedaan. De formatie breekt duidelijk met het design van de voorgaande jaren.

Het tenue van Jayco AlUla lekte onlangs al uit. Het is compleet veranderd ten opzichte van afgelopen jaar. In 2023 reden ze rond in een voornamelijk blauw tenue met ook witte stukken. Blauw zal volgend jaar nog steeds te zien zijn op het tenue van het team van onder meer Dylan Groenewegen en Simon Yates, maar wel op een andere manier. Daarnaast heeft het tenue donkeroranje en zwarte stroken. De vrouwen zien we komend jaar terug in redelijk soortgelijk tenue. Het grootste verschil is te zien in de romp: dat bestaat uit een combinatie van paars, oranje en rood.