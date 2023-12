zaterdag 30 december 2023 om 10:44

Shirts van Jayco AlUla en EF Education-EasyPost voor volgend seizoen gelekt

De shirts van Jayco-AlUla en EF Education-EasyPost voor volgend seizoen zijn gelekt via de website van de Tour Down Under. Daar stond de voorlopige selectie van de twee ploegen, alsook een foto van het tenue. Dit was echter het nieuwe tenue, dat nog niet aan het publiek was voorgesteld.

Het tenue van Jayco AlUla is compleet veranderd ten opzichte van afgelopen jaar. Dit seizoen reden ze rond in een voornamelijk blauw tenue met ook witte stukken. Blauw zal volgend jaar nog steeds te zien zijn op het tenue van het team van onder meer Dylan Groenewegen en Simon Yates, maar wel op een andere manier. Daarnaast heeft het tenue donkeroranje en zwarte stroken.

Bij EF Education-EasyPost hebben ze niet al te veel aangepast aan hun opmerkelijke roze shirt. Wel zijn er minder verschillende soorten roze aanwezig op het tenue en zijn er allerlei gele accenten bijgekomen.