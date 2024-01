vrijdag 5 januari 2024 om 15:24

Jayco AlUla kent volste vertrouwen in oude bekende Caleb Ewan: “Hij is in de vorm van zijn leven”

Caleb Ewan won vannacht bij zijn Jayco AlUla-debuut op het Australisch criteriumkampioenschap. De 29-jarige sprinter opent zo direct zijn rekening bij zijn comeback en kan met vertrouwen richting de Tour Down Under. Dit vertrouwen krijgt hij, na een lastige periode bij zijn vorige werkgever, nu ook van zijn nieuwe ploeg.

“Caleb is terug in de ploeg geglipt en het voelt niet eens alsof hij weg is geweest”, aldus Director of High Performance and Racing Matthew White bij GCN. “Het was goed om hem in het criterium zo in actie te zien en we kijken er naar uit om binnenkort het WorldTour-veld te betreden.”

Ewan verhuisde deze winter naar Jayco AlUla, waar hij tussen 2014 en 2018 al deel van uitmaakte. Zijn terugkeer biedt de Australische formatie opnieuw een sprintuitlaat en geeft de sprinter zelf een uitweg na een teleurstellend einde van zijn tijd bij Lotto Dstny. Nu lijkt de Australiër zich al snel op zijn plek te voelen en kan hij in de Tour Down Under zich direct laten zien.

Thuiskoers voor ploeg en Ewan

“Sprinten gaat over vertrouwen en timing en het is een voordeel dat we voor de race wat hebben kunnen koersen. Hij zal Kelland O’Brien en Campbell Stewart als zijn lead-out hebben. Die vorm en intensiteit hebben zij al. Ze kijken er allebei naar uit om een ​​van de beste sprinters ter wereld te leiden”, gaat White verder.

Ewan zal in de Tour Down Under., die van 16 tot en met 21 januari wordt verreden, zich uiteraard concentreren op de sprintetappes. Het is een koers die White meerdere keren heeft gewonnen als sportdirecteur en hij gelooft dat Ewan het eerste WorldTour-evenement van het seizoen 2024 in de best mogelijke vorm nadert.

“Caleb gaat al een tijdje mee, maar hij is nog maar 29 jaar oud. Ik denk dat hij de wereld wil laten zien dat hij in de bloei van zijn carrière zit. De beste manier om dat te doen is door te winnen op het grootste podium.”