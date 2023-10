donderdag 12 oktober 2023 om 10:08

Jayco AlUla breekt contract Dylan Groenewegen open tot eind 2025

Een dag na het aantrekken van Caleb Ewan heeft Jayco AlUla zijn verbintenis met die andere sprinter, Dylan Groenewegen, opengebroken en verlengd tot eind 2025. “Ik geloof dat dit de beste plek is voor mijn carrière en om wedstrijden te blijven winnen”, laat de 30-jarige Nederlander weten in een persbericht.

Groenewegen tekende eind 2021 een driejarige overeenkomst met (toen nog) Team BikeExchange-Jayco en boekte in zijn eerste seizoen voor de Australische ploeg zeven overwinningen, waaronder een rit in de Tour de France. Dit jaar kwam de Amsterdammer zes keer als winnaar over de finish: zo won hij een etappe in de UAE Tour en was hij tevens de snelste in de Veenendaal-Veenendaal Classic.

Groenewegen voelt zich thuis bij zijn ploeg en Jayco AlUla is ook meer dan tevreden over het functioneren van zijn sprinter en dit heeft dus geleid in een contractverlenging tot eind 2025. “We zijn blij dat Dylan nog een jaar zal uitkomen voor onze ploeg. Hij is een van de kopmannen en het is belangrijk om een dergelijke topper vast te houden. Dylan is een van de snelste renners ter wereld”, is algemeen manager Brent Copeland vol lof.

“We hebben de voorbije twee seizoenen veel geleerd”, aldus Copeland. “We geven Dylan alle tools zodat hij kan winnen op het allerhoogste niveau en we hebben de ploeg ook weer versterkt richting het nieuwe seizoen, om Dylan zo nog verder op weg te helpen. We zijn er zeker van dat hij de komende jaren nog meer succes zal hebben.”

“Ik ben erg blij dat ik kan bijtekenen tot 2025”, komt ook Groenewegen aan het woord. “Ik voelde me meteen op mijn plek en geloof ook dat dit de beste ploeg is voor mijn carrière en om wedstrijden te blijven winnen. We hebben de voorbije seizoenen al bijzondere overwinningen geboekt, en we willen nog meer bereiken. Winnen in de Tour is het grootste doel. Dit jaar waren we er dicht bij en dit zorgt alleen maar voor extra motivatie voor de toekomst.”