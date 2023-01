Jay Vine vliegt op nieuwe tijdritfiets: “En er zijn nog meer verbeteringen mogelijk”

Klimmer Jay Vine klopte zondag tijdritspecialist Luke Durbridge op het Australisch kampioenschap tijdrijden. Voor de nieuwe aanwinst van UAE Emirates kwam dat niet helemaal als een verrassing. “De tijdrit was vroeger altijd mijn favoriete discipline”, zei Vine in het flashinterview na afloop.

“Maar sinds ik prof ben geworden, heb ik nog geen positie gevonden om écht snel te rijden”, aldus de 27-jarige renner. Nu lukt dat wel, vervolgt hij. “Bij mijn nieuwe ploeg hebben ze een goede fiets voor me en hebben ze me er goed op gezet. En ik kan jullie vertellen dat er nog meer verbeteringen mogelijk zijn. Ik word er behoorlijk enthousiast van.”

Afgelopen zondag, tijdens het wegkampioenschap, kwam Vine er niet aan te pas. Hij reed de door Luke Plapp gewonnen wedstrijd niet uit. “Met het oog op alle grote doelen die dit seizoen nog voor me liggen, moest ik professioneel zijn en mezelf echt inhouden op training. Ik was daardoor niet klaar voor de wegwedstrijd. Het doel was om zo slim mogelijk te rijden, alsof ik een van de grote sterren was, ook al wist ik al dat ik waarschijnlijk niet de beste benen meer zou hebben in de finale.”