Jay Vine: “Sprak al met UAE voor de Vuelta, geen Tour in 2023”

Jay Vine kende zijn grote doorbraak in de voorbije Vuelta, waar hij twee bergetappes op zijn naam schreef. Een tijdje later kwam het bericht naar buiten dat de Australiër Alpecin-Deceuninck zou gaan verruilen voor UAE Emirates, ondanks een doorlopend contract bij de Belgische ploeg. Die overstap is echter niet een gevolg van zijn prestaties in de Ronde van Spanje, vertelt Vine in een interview met RIDE Media.

“Dit was al gaande voor de Vuelta”, doelt hij op de gesprekken met de ploeg uit de Emiraten. “Ja, ik werd benaderd door mensen na mijn zege in de Vuelta, maar daar kwam niets uit, want dit (de deal met UAE, red.) stond al in de steigers.”

Over zijn vertrek bij Alpecin-Deceuninck heeft hij ‘gemengde gevoelens’. “In het peloton was het bekend dat ik weg zou gaan, maar er was tijdens de Vuelta geen kwaad bloed binnen het team. We gingen all-in voor Tim Merlier, die al aan had gekondigd dat hij naar Quick-Step zou gaan. De teamsfeer was tot het einde van de Vuelta fantastisch. Het is jammer om dat achter te laten, maar ik kijk uit naar een nieuwe start.”

Geen Tour in 2023

Die start voor UAE Emirates zal in eigen land zijn. Eerst doet Vine mee aan de Australische kampioenschappen, vervolgens betwist hij de Santos Tour Down Under. En daarna? “Ik kan alvast garanderen dat ik de Tour de France niet zal rijden, maar er is ruimte voor een andere grote ronde.” Welke grote ronde dat zal zijn, weet hij nog niet. In december, tijdens het teamtrainingskamp, verwacht Vine meer duidelijkheid te krijgen.