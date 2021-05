Jay Vine nacht in ziekenhuis na valpartij in Ruta del Sol

Alpecin-Fenix moet in de Ruta del Sol verder zonder Jay Vine. De Australiër, die onlangs nog tweede werd in de Ronde van Turkije, kwam in de finale van de tweede etappe ten val en werd na afloop naar het ziekenhuis vervoerd. Daar heeft hij de nacht doorgebracht.

Zelf reageert Vine vanuit het ziekenhuisbed op zijn valpartij. “Het was een zware dag. Het ging al beter dan tijdens de eerste rit (toen werd hij bevangen door de hitte, red.) maar uiteindelijk toch niet. Helaas viel ik tijdens de laatste afdaling. Daarbij heb ik een blessure aan mijn been en aan mijn linkerhand opgelopen”, aldus Vine.

“Ik wist nog wel op te stappen en mijzelf naar de finish te slepen, maar daarna werd ik met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik slaagde er ook nog in om een allergische reactie daar bovenop te krijgen”, zegt hij met een knipoog, doelend op zijn gezwollen gezicht en de uitslag. “Ik zal hier een nacht moeten blijven en misschien wel twee. Maar hopelijk ben ik snel terug in Girona.”

Hoe lang Vine niet in actie kan komen voor Alpecin-Fenix, is nog niet bekend.

