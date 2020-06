Javier Guillén: “Het is mogelijk om de Tour en Vuelta te combineren” donderdag 11 juni 2020 om 19:35

De Tour de France kan traditioneel rekenen op een ijzersterk deelnemersveld, terwijl verschillende ronderenners al hebben aangegeven te zullen deelnemen aan de Giro d’Italia. Maar welke klassementsrenners staan in oktober aan de start van de Vuelta a España? “De Tour en Vuelta zijn perfect te combineren”, aldus Javier Guillén.

De Vuelta-directeur zal over enkele maanden kunnen rekenen op publieksfavorieten Alejandro Valverde en Enric Mas, terwijl ook David De la Cruz, Davide Formolo en Fabio Aru van de partij zullen zijn. Guillén hoopt ook een renner als Mikel Landa te verwelkomen, maar de meeste toppers richten zich allereerst op de Ronde van Frankrijk.

Guillén gelooft wel in de combinatie Tour-Vuelta. “Er zit precies één maand tussen beide wedstrijden, terwijl het WK wielrennen drie weken voor de Vuelta zal plaatsvinden. We hebben onze ronde bovendien ingekort met drie etappes, wat ook een voordeel is voor renners die uit de Tour komen. De Vuelta zal dit jaar in het teken staan van hoop, herstel en verbinding.”

De grote baas van de Ronde van Spanje is optimistisch over een herstart van het seizoen, nu het coronavirus binnen de Europese grenzen onder controle is. “Ik denk dat de Tour, Giro en Vuelta dit jaar gewoon doorgaan. Ik geloof dat de situatie weer zal normaliseren.” De Vuelta begint op 20 oktober in het Baskische Irun en eindigt op 8 november.