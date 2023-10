zondag 1 oktober 2023 om 16:41

Jasper Stuyven wint voor het eerst sinds Milaan-San Remo 2021: “Bracht wat frustraties mee”

Het eerste Europees en Belgisch kampioenschap Gravel had zich geen mooiere winnaar kunnen dromen. Ambassadeur en Leuvense thuisrijder Jasper Stuyven was in Oud-Heverlee iedereen te snel af. “Het was op bepaalde stukken echt een leuke sfeer, ik heb veel mijn naam gehoord”, gaf Stuyven toe in het flashinterview.

Dat het zijn eerste triomf is sinds Milaan-San Remo in 2021, nog altijd zijn grootste zege tot nu toe, maakte de titels extra speciaal. “Het was pijnlijk lang wachten, dat was niet altijd even leuk. Het bracht ook wat frustraties met zich mee. Maar dit is een mooie titel. In eigen streek doet dat extra veel deugd, want zelfs de gedubbelde renners moedigden mij aan. Ik had pijn, maar het gaf wel een boost.”

Stuyven had naar eigen zeggen een superdag. “Dat voel je al in de start. Het was een van die dagen waarop je kan blijven pushen. Ik merkte dat iedereen wat naar elkaar begon te kijken, en dat er veel renners wat moe werden. Dus vond ik het een goed idee om solo te gaan. Dan moet je op de technische stukken ook minder risico’s nemen, terwijl je op de rechte stroken het verschil kan maken.”

Het WK van volgende week in Veneto stond oorspronkelijk niet op zijn agenda. Komt daar nu verandering in? “Geen idee, de ploeg verwacht me gewoon in Parijs-Tours. Je weet natuurlijk nooit wat er in één week nog allemaal kan gebeuren, dat moeten we nog zien.”