Jasper Stuyven na winst in Omloop: “Mijn mooiste overwinning ooit” zaterdag 29 februari 2020 om 17:29

Jasper Stuyven noemt zijn zege in Omloop Het Nieuwsblad zijn mooiste overwinning ooit. “Het doet heel veel deugd om direct in de openingsklassieker te laten zien dat ik er sta.”

“Gisteravond had ik tegen alle jongens gezegd dat we attent vooraan moesten rijden, zeker met dit weer. Dat was zeker geen verloren energie”, vertelde Stuyven in het flashinterview. “Ik denk dat de focus er was van start tot finish. Ik denk dat het van voren rijden wel geloond heeft vandaag.”

De Belgische renner van Trek-Segafredo, die in april 28 jaar wordt, won in zijn profcarrière onder andere al een rit in de Vuelta a España en Kuurne-Brussel-Kuurne. Waar deze zege in Omloop Het Nieuwsblad staat, wilde de interviewer weten. “Dit is de mooiste, ja, toch wel.”

Eindsprint met Lampaert

In de eindsprint met Yves Lampaert was Stuyven de betere van de twee. De Trek-Segafredo-renner zette zijn landgenoot daarin wat klem. “Ik zag dat Yves links van mijn wiel zat. Ik heb hem laten komen. Ik denk dat ik op een goede manier de deur toe doe, en niet volledig. Dat is een sprint, denk ik. Ik denk niet dat er overdreven een fout is gebeurd.”

Dat vorig jaar rampzalig was, vertelde hij. “Ik wou vandaag met de ploeg laten zien dat vorig jaar een misstap was. Dat dat niet de normale gang van zaken was. Het doet heel veel deugd om direct in de openingsklassieker te laten zien dat ik er toch sta.”