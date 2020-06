Jasper Philipsen: “Zie vijf sprintkansen in Vuelta” donderdag 11 juni 2020 om 11:59

Jasper Philipsen hoopt dat hij dit najaar vijf kansen krijgt om te sprinten in de Vuelta a España. De 22-jarige coureur van UAE Emirates rijdt in zijn tweede jaar als prof voor het eerst de Spaanse rittenkoers, nadat hij vorig jaar na elf etappes afstapte tijdens zijn verrassende Tourdebuut.”De Vuelta duurt dit jaar maar achttien dagen, dus ik ga sowieso proberen te finishen”, zegt Philipsen tegen Het Nieuwsblad.

“Dat zal mijn ontwikkeling als renner alleen maar ten goede komen”, aldus de sprinter. “Het wordt pittig. Ik zie een vijftal ritten die op een massaspurt kunnen uitdraaien. Dat is niet zo veel voor een grote ronde. Ik vind het net zo belangrijk om mijn grenzen te verlengen en de Vuelta uit te rijden. Ik ben benieuwd hoe ik het hooggebergte ga verteren.”

Knechten

Philipsen hoopt dat hij nog wat knechten ter ondersteuning mee krijgt naar de Vuelta, want voorlopig zijn – naast hem – enkel nog klimmers aangekondigd. “Ik hoop dat er toch nog minstens één en liefst twee renners meer meegaan die mij daarin kunnen bijstaan. Als ik het helemaal in mijn eentje moet oplossen, wordt het moeilijk”, vindt hij. Nog vóór de Vuelta staan Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs op het programma van Philipsen: “Ik hoop er mee te kunnen doen voor de zege.”

Bij UAE Emirates is Alexander Kristoff de sprinter in de Tour en Fernando Gaviria krijgt zijn kansen in de Giro. “We hebben drie goede spurters in onze ploeg, zo is de koek eerlijk verdeeld. Natuurlijk wil ik graag ooit de terugkeren in de Tour, dat blijft de grootste wedstrijd ter wereld. Maar ik ben nog jong en heb nog tijd”, aldus Philipsen.