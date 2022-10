Jasper Philipsen zet teller op negen: “Tien overwinningen dit jaar zou mooi zijn”

Jasper Philipsen pakte donderdag zijn negende seizoenszege in Parijs-Bourges. Zondag sluit hij het seizoen af in Parijs-Tours. “Tien overwinningen zou mooi zijn”, zegt de 24-jarige renner van Alpecin-Deceuninck.

“Maar Parijs-Tours is toch nog lastiger dan dit”, aldus Philipsen na afloop van Parijs-Bourges. “De snelheid in de benen heb ik nog, maar het is afwachten of de conditie in deze fase van het seizoen volstaat om ook daar mee te doen voor winst.”

Donderdag kon hij alvast wel de zege ophalen. In een sprint klopte hij twee Fransen, Arnaud Démare en Bryan Coquard. “De omstandigheden, zowel de brede wegen in de finale als het mooie weer, leenden zich vandaag tot een massasprint”, vertelt Philipsen. “In de beginfase moest ons team het werk alleen opknappen, maar mondjesmaat kregen we meer steun van andere ploegen. In de bergzone probeerde Groupama-FDJ nog iets te forceren, maar de sprintersploegen hielden het toch goed onder controle.”

“Omdat wij hier zijn gestart met vooral echte hardrijders, zonder echte lead-out, hebben de ploegmaats hun krachten in de finale gebruikt om mij in goede positie af te zetten. Het wiel van Arnaud Demare, die een sterke trein had, was ideaal. Daar heb ik in de laatste honderden meters optimaal van geprofiteerd om mijn negende van het seizoen te behalen.”