Jasper Philipsen: “Zag op de Poggio dat het vandaag voor Mathieu was”

Jasper Philipsen startte als mede-kopman bij Alpecin-Deceuninck aan Milaan-San Remo, maar zag al snel dat Mathieu van der Poel vandaag in uitzonderlijke doen was. “Hij zag er zeer sterk uit.”

“We hebben allemaal gezien hoe hij vandaag reed, en hij was ook vooraf zeer gemotiveerd. Die Tirreno had hij echt nodig om top te zijn. Toen we op de Poggio reden, wist ik dat het vandaag voor Mathieu ging zijn”, vertelt Philipsen in het flashinterview.

“Voor ons was het echt een perfecte situatie. Ook Søren Kragh Andersen zat namelijk mee. Die eindigt ook nog als vijfde. Vanavond gaan we zeker feesten.”