zaterdag 21 oktober 2023 om 18:12

Jasper Philipsen wil groene trui zo vaak mogelijk winnen: “Kan een goeie concurrent zijn voor Wout van Aert”

Jasper Philipsen was met zijn negentien overwinningen de zegekoning van 2024. Vier van zijn zeges boekte hij in de Tour de France, waar hij ook de groene trui won. In de toekomst hoopt hij het puntenklassement vaker op zijn naam te schrijven. “Ik wil er een doel van maken om het groen zoveel mogelijk te winnen”, zegt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Dit jaar had ik het geluk dat Wout van Aert er niet helemaal voor ging”, geeft Philipsen toe. “Maar met mijn sprint en klimbenen moet ik elk jaar een goeie kans maken. Ik denk dat ik een goeie concurrent kan zijn voor Wout.” Van Aert won het groen in 2022.

2024

Philipsen was in 2023 vooral succesvol in massasprints, maar liet meer mooie dingen zien. Zo werd hij tweede in Parijs-Roubaix. De Helleklassieker staat dan ook aangestipt voor volgend jaar, liet hij eerder al weten. “En dan heb ik de kampioenschappen ook nog aangestipt”, vult Philipsen nu aan. “Ik wil het BK zeker ook eens winnen en het EK is hier vlakbij in Hasselt.”

“Verder mik ik ook op de olympische wegrit in Parijs, maar de plaatsen zullen duur zijn. Of ik weer zegekoning wil worden? Dat zullen we met de ploeg bekijken, dit jaar is dat ook pas laat een doel geworden.”