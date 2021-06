Jasper Philipsen voor Baloise Belgium Tour: “Willen onze sprinttrein oefenen voor de Tour”

Interview

De Baloise Belgium Tour is voor veel sprinters de ultieme voorbereiding op de komende Tour de France, maar voor Jasper Philipsen en Tim Merlier nog net iets meer. Ze zijn misschien wel de twee snelste sprinters van België, en dus moet de rolverdeling voor de Franse rittenkoers op punt staan.

Bij zijn laatste beurt in de Baloise Belgium Tour was Philipsen nog zesde, dankzij een sterke tijdrit en Ardennenrit. Dat was in 2019, toen Remco Evenepoel won. “Maar dat is deze keer niet echt de bedoeling. We zijn hier in de eerste plaats omdat we onze sprinttrein willen oefenen richting Tour de France. Het doel is om hier met de ploeg op ritzeges te mikken. Daarna kunnen we nog altijd kijken wie er goed in het klassement staat en welke rol we kunnen spelen. Het is zaak om in blok te koersen en goed samen te blijven doorheen de finales.”

Zelfs de openingsetappe richting Maarkedal, met een pittige finale in de Vlaamse Ardennen, zou Philipsen moeten liggen. Misschien kan hij daar al een eerste keer uitpakken. “Als ik in goeden doen ben, dan moet dit binnen mijn mogelijkheden liggen. Wat in mijn voordeel spreekt, is dat ik Berg ten Houte wel ken. Ik ben er al een aantal keer opgereden en het is redelijk stevig. Ik zal wel heel goed moeten zijn om hier mee te kunnen doen voor de overwinning. Maar ik sluit niets uit.”

Goede verstandhouding

Philipsen kijkt zelf vooral uit naar rit drie en vijf, op papier de sprintkansen in de Belgium Tour. In de afgelopen Elfstedenronde verzorgde hij nog een lead out uit het boekje voor Alpecin-Fenix-ploegmaat Tim Merlier. Die twee kanonnen bij elkaar lijkt op papier te veel van het goede, maar ze lijken elkaar dit seizoen bijzonder goed aan te voelen. Wie bepaalt er eigenlijk wie mag sprinten?

“Voor de Scheldeprijs had de ploegleiding bepaald dat ik mocht sprinten, voor de Elfstedenronde was er beslist dat Tim zijn ding mocht doen. Maar het is zeker geen beslissing van de ploegleiding alleen”, aldus de Scheldeprijs-winnaar. “Het gebeurt altijd in samenspraak met ons. Tim zullen tijdens de koers altijd met elkaar blijven spreken om zo tot de beste beslissing te komen. Ook in de Tour. We willen met onze sterkst mogelijke ploeg naar daar en als we de krachten bundelen, met ook Mathieu van der Poel er nog bij, dan kan dat alleen maar in ons voordeel spelen.”