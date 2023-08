zaterdag 26 augustus 2023 om 18:51

Jasper Philipsen verklaart aanval in Renewi Tour: “Het was een te gemakkelijke etappe”

Jasper Philipsen kwam er in Ardooie nog meesterlijk uit, maar moest zich vandaag in de Renewi Tour tevredenstellen met plaats drie. In Peer kwam Philipsen, helemaal tegen de afsluiting, nog sterk opzetten, maar toch kwam hij een half wiel tekort op Sam Welsford.

“Ik kreeg weinig ruimte en moest mijn sprint te laat inzetten”, reageerde de Vlam van Ham achteraf bij Het Laatste Nieuws. “Onderweg waren we ook al Silvan Dillier en Xandro Meurisse verloren, terwijl Senne Leysen op kop reed en Gianni Vermeersch zich niet top voelde. Dan schoot er nog weinig volk over om mijn lead-out te doen.”

Gelukkig was er nog Jonas Rickaert, de vaste lead out van Philipsen die in de laatste kilometers hard zijn best deed. “Rickaert deed nog wel een lange beurt, maar ik vond geen gaatje om er echt uit te komen”, aldus de zesvoudige Tourritwinnaar.

Ook opvallend: op zo’n zestigtal kilometer van de streep nam Philipsen het peloton zélf op sleeptouw. De Limburger waagde zich, net na het inrekenen van de vroege vluchters, zelfs aan een aanval. Maar die kreeg geen gevolg. “Het was een te gemakkelijke rit naar mijn goesting, ik wou de rest wat pijn doen op die smalle strook”, zei hij daar nog over.