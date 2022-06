Jasper Philipsen tekent bij Alpecin-Fenix voor twee jaar bij

Jasper Philipsen heeft zijn aflopende contract bij Alpecin-Fenix met twee jaar verlengd. Daardoor is de Belgische sprinter nog tot zeker eind 2024 verbonden aan de Belgische ploeg.

“Ik ben erg blij dat we snel een akkoord hebben bereikt over een contractverlenging van twee jaar. Ik voel me hier goed en kijk ernaar uit om me de komende seizoenen verder te ontwikkelen binnen de ploeg”, aldus Philipsen.

De 24-jarige Philipsen koerst sinds 2021 voor Alpecin-Fenix, nadat hij in 2018 al beroepsrenner bij het Amerikaanse Hagens Berman Axeon was geworden en in de twee seizoenen daarna voor het WorldTeam van UAE Emirates reed.

Sinds zijn komst naar de ploeg van de broers Roodhooft boekte hij al dertien profoverwinningen. In 2021 won hij onder meer twee etappes in de Vuelta a España, Eschborn-Frankfurt, de GP de Denain en de Scheldeprijs.

Het huidige seizoen begon hij met twee dagzeges en winst van het puntenklassement in de UAE Tour. In april won hij ook een rit en het puntenklassement in de Ronde van Turkije. In de Baloise Belgium Tour, die momenteel bezig is, won hij de tweede rit naar Knokke-Heist.