Jasper Philipsen klopt Arnaud Démare en Bryan Coquard in Parijs-Bourges

Jasper Philipsen heeft Parijs-Bourges gewonnen. Na 198 kilometer kwam het aan op een massasprint, waarin Philipsen afrekende met de thuisrijders Arnaud Démare en Bryan Coquard.

De startplaats van Parijs-Bourges is niet, zoals de naam doet vermoeden, Parijs. In plaats daarvan vertrekken de renners sinds 2007 steevast uit Gien. Vanuit die stad ging het ook dit jaar zuidwaarts richting Bourges, over een heuvelachtig parcours. Vooral tussen kilometer 100 en 153 lagen de nodige hellingen. De laatste veertig kilometer naar de streep waren echter voornamelijk in dalende lijn.

Kopgroep van drie

Nadat eerst een kopgroep van vijf korte tijd voorop reed, ontsnapten na een klein half uur koers drie renners. Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur), Otto Vergaerde (Trek-Segafredo), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) kregen de zegen van het peloton en vormden de vlucht van de dag. Ze kregen een flinke voorsprong van bijna zeven minuten.

In het peloton werd het tempo bepaald door Alpecin-Deceuninck, Lotto Soudal en BORA-hansgrohe. Met respectievelijke Jasper Philipsen, Arnaud De Lie en Jordi Meeus hadden zij allen een snelle man in de gelederen. Toen zij wat extra gas gaven, slonk de voorsprong van het trio voorop snel. Zeker toen ook Cofidis nog mee ging werken. Het ging toen zo rap, dat de ontsnappers met nog ruim vijftig kilometer te gaan alweer gegrepen werden.

Aanval Philippe Gilbert

Dit betekende niet dat er vervolgens en groupe naar de streep werd gereden. Direct na de hergroepering kwamen er verschillende demarrages. Eerst zagen we een versnelling van Pierre Rolland, later reed Jonas Rutsch een tijdje alleen vooruit. Toen laatstgenoemde gegrepen werd, trok ook Philippe Gilbert nog een keer door. De poging van de Belg, die aankomende zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers als prof rijdt, had echter geen succes.

Na nog een uitval van Morne Van Niekerk (St-Michel-Auber 93) – eveneens tevergeefs – keerde de rust in het peloton terug. Anthony Perez (Cofidis), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) en Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) legden het tempo dermate hoog dat niemand meer weg kon rijden. Lotto Soudal, Cofidis en Groupama-FDJ wilden een sprint en dus kwam er een sprint. Daarin was Jasper Philipsen de snelste.