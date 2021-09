Philipsen verslaat Groenewegen in Kampioenschap van Vlaanderen

Jasper Philipsen is als winnaar over de streep gekomen in het Kampioenschap van Vlaanderen. De Belg van Alpecin-Fenix was de snelste in een ongecontroleerde sprint in Koolskamp, voor de opkomende Dylan Groenewegen en Martin Laas.

Het Belgische najaar is in volle gang en de WK-kriebels zijn al voelbaar in koersminnend Vlaanderen, maar vandaag kregen de renners nog een andere wedstrijd voorgeschoteld, een echte traditiekoers. Vandaag was het namelijk tijd voor de 105e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen, ook wel Koolskamp Koers. In deze 196 kilometer lange wedstrijd, opgebouwd uit dertien vlakke rondes van 15,1 kilometer, werd er naar een opvolger gezocht van Jannik Steimle. De sterke Duitser was twee jaar geleden, in het post-coronatijdperk, de beste in Koolskamp.

Zeven vluchters krijgen weinig ruimte

Om 13u00 klonk in Koolskamp het startschot en begonnen de renners aan de eerste kilometers van de slotmanche van de Bingoal Cycling Cup, nu de Memorial Rik van Steenbergen voor het tweede opeenvolgende jaar niet doorgaat. Heel even was het wachten op de goede vlucht, maar uiteindelijk wisten zeven renners weg te rijden en een vroege ontsnapping te vormen. De namen: Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling), Corné van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert), Milan Paulus (SEG Racing Academy), Valentin Tabellion (Roubaix Lille Métropole), Samuel Jenner (Team Bridgelane), Ethan Batt (Black Spoke Pro Cycling) en Stephen Bassett van Rally Cycling.

De zeven moedige vluchters kregen in de daaropvolgende kilometers niet veel ruimte cadeau van het peloton, waar men uit was op een massasprint. De voorsprong bleef schommelen rond de anderhalve minuut en dus leek er geen gevaar te zijn voor de sprintersteams. Zeker omdat er weinig wind stond, ook in de potentiële waaierpassages tussen de dorpen Koolskamp, Egem en Pittem was het windstil. De koers kabbelde zo een beetje voort aan een aangenaam zomers weertje. Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma, Qhubeka NextHash en Deceuninck-Quick-Step wisselden elkaar af aan kop van het peloton.

Vooraan moest de Fransman Tabellion al vrij vroeg afhaken, maar niet veel later hadden we weer een vlucht van zeven man. De Brit Charlie Quarterman, uitkomend voor Trek-Segafredo, wist namelijk de oversteek te maken vanuit het peloton. Quarterman en Van Schip waren in het vervolg van de wedstrijd de grote motoren in de voorste groep, maar ze konden niet verhinderen dat de kopgroep op tijd werd ingerekend door het peloton. Met nog vijftien kilometer te gaan, bij het ingaan van de laatste ronde, kwam het peloton aansluiten, al sputterden Quaterman en Batt nog even tegen.

Philipsen versus Groenewegen in Koolskamp

Op goed twaalf kilometer van de streep kwam er dan toch een einde aan het avontuur van de laatste vluchters en konden we ons gaan opmaken voor de verwachte massasprint. Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step lieten zich in de slotkilometers niet zomaar wegdrummen en probeerden hun sprinttreintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. Met nog anderhalve kilometer te gaan was er even sprake van desorganisatie en was geen enkele ploeg meer in staat om de bovenhand te nemen. Een chaotische massasprint was het gevolg, maar Jasper Philipsen zat wel ideaal geplaatst en drukte zijn wiel als eerste over de streep.

Groenewegen zat in het wiel van Philipsen en kwam nog sterk opzetten, maar de finish kwam net te vroeg voor de Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma. Laas eindigde achter de twee kleppers als derde, Matteo Moschetti en Niccolò Bonifazio vervolledigen de top-5. Fabio Jakobsen, een van de topfavorieten voor de overwinning, kwam niet in het stuk voor.