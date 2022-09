Jasper Philipsen spreekt van goede flow: “Wil nog meepakken wat ik kan”

Jasper Philipsen stapelt ereplaats op ereplaats en heeft vandaag zijn achtste zege van het seizoen binnengehaald. De sprinter van Alpecin-Deceuninck spreekt na zijn zege in de Omloop van het Houtland dan ook van een ‘goede flow’ waar hij in zit. “Ik wil nog meepakken wat ik kan”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

“Na een chaotisch einde werd er toch gesprint”, blikt Philipsen terug op de koers met finish in Lichtervelde. “We slaagden er maar niet in die vroege vlucht een halt toe te roepen. Ze reden in de slotronde nog met zeven voor ons uit en het duurde wel een poos voor we hen te pakken kregen. Uiteindelijk slaagden we er toch in om met de hele bende te sprinten. De ploeg heeft hard gewerkt om dat te verwezenlijken.”

Uiteindelijk was Philipsen, eerder deze maand al tweede in de Gooikse Pijl en zesde in de GP de Wallonie, sneller dan Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen in de sprint. De Limburger hoopt dit jaar nog vier keer te kunnen sprinten om de zege. Hij rijdt nog Parijs-Chauny, de Münsterland Giro, Parijs-Bourges en Parijs-Tours. “Vooral Parijs-Tours zou ik graag aan mijn palmares toevoegen. Die koers zou niet op mijn erelijst misstaan.”