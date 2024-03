maandag 11 maart 2024 om 09:53

Jasper Philipsen sluit vertrek bij Alpecin-Deceuninck niet uit: “Alle opties zijn open”

Jasper Philipsen is samen met Mathieu van der Poel de sterkhouder bij Alpecin-Deceuninck, maar het is niet zeker dat de Vlam van Ham volgend seizoen nog voor de ploeg rijdt. Philipsen zit namelijk in zijn laatste contractjaar en er is interesse van verschillende ploegen. Bovendien heeft de sprinter voor het eerst in zijn carrière een manager: Alex Carrera.

“We kennen elkaar al lang en we schieten goed met elkaar op”, zegt Philipsen in gesprek met Het Laatste Nieuws over zijn samenwerking met Carrera. De Italiaanse manager denkt dat een overstap naar BORA-hansgrohe of een terugkeer naar UAE Emirates tot de mogelijkheden behoren voor de 26-jarige sprinter, terwijl Tudor Pro Cycling al een contractvoorstel zou hebben gedaan.

“Ik heb Alex gezegd dat de komende vier, vijf jaar mijn topjaren zullen worden”, aldus Philipsen. “Ik hoop een ploeg te vinden waar ik het beste uit mezelf kan halen. Dat kan ook in mijn huidige ploeg zijn. Alle opties zijn open. Ik zal het volledige plaatje bekijken en dan beslissen.”

Philipsen is zowel vrienden met Tadej Pogacar (UAE Emirates) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Zal dat nog invloed op zijn beslissing hebben? “Het is leuk om goede vrienden te hebben, maar voor ik mijn handtekening onder een nieuw contract zet, zal ik toch in de eerste plaats aan mezelf hebben gedacht”, klink het. Philipsen wil vooral rijden voor een ploeg waarin zijn “potentieel het meest tot zijn recht komt en waarin ik mijn dromen kan najagen”, geeft hij tot slot aan.