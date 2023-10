zondag 15 oktober 2023 om 13:56

Jasper Philipsen sluit seizoen af met nieuwe zege: “Ik houd van dit soort finales”

Met zijn negentiende zege van 2023 zette Jasper Philipsen vandaag een extra uitroepteken achter zijn seizoen. De Belg van Alpecin-Deceuninck bleek ook in de slotetappe van de Ronde van Turkije veruit de snelste, voor Cees Bol en Giovanni Lonardi.

Na afloop was Philipsen uiteraard erg tevreden over zijn finale en sprint. “Het was nog een zeer lastige slotfase. Het is maar goed dat we het parcours hebben verkend. Alle renners binnen de ploeg wisten wat ze moesten doen. Mijn ploegmaats hebben ook geweldig gereden en zo reden we in de finale goed van voren. Daarna was het zaak om uit de problemen te blijven en om dan mijn sprint te rijden.”

In de sprint stond er andermaal geen maat op Philipsen, die zo zijn negentiende zege van het seizoen wist te boeken. “Ik houd van dit soort vrij lastige finales. Je zit dan al op je limiet voor de daadwerkelijke sprint. Ik heb nog altijd een goede vorm te pakken en wilde het nog een keer laten zien. Het is altijd mooi om het zo af te ronden.”

Philipsen won uiteindelijk vier van de acht etappes en dus kan hij onmogelijk ontevreden zijn. “Het doel was om etappes te winnen. We zijn hier met een goede ploeg en we kunnen terugkijken op een succesvolle Ronde van Turkije, maar tevens op een succesvol seizoen.”