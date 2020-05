Jasper Philipsen richt zich op Vuelta en klassiekers vrijdag 29 mei 2020 om 09:25

Jasper Philipsen zal dit seizoen voor het eerst zijn opwachting maken in de Vuelta a España. De sterke sprinter moest na de uitbraak van het coronavirus aan zijn programma sleutelen, maar blijft zich richten op de Ronde van Spanje. “Ik zal ook nog meerdere klassiekers rijden”, zo laat hij weten aan Het Laatste Nieuws.

De 22-jarige Philipsen keek uit naar het Vlaamse voorjaar, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. “Ik zal normaal gesproken de Vuelta rijden en enkele eendagskoersen die niet overlappen op de wielerkalender.” Dit betekent dat de renner van UAE Emirates niet zal deelnemen aan de komende Tour de France.

“Het is een zware Tour en de ploeg is meer gefocust op een goed klassement met Tadej Pogačar. Alexander Kristoff is dan weer de man voor de sprints. Ik zal dus waarschijnlijk niet aan de start staan.” Philipsen heeft op klassiek gebied de keuze uit wedstrijden als Strade Bianche, Milaan-San Remo, de Canadese klassiekers en Gent-Wevelgem.

De Scheldeprijs is ook nog een mogelijkheid, aangezien deze wedstrijd zes dagen voor de start van de Vuelta (20 oktober-8 november) zal plaatsvinden. Philipsen zal dit jaar normaliter niet starten in de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober), gezien de plek op de UCI-kalender.