Jasper Philipsen over WK-tactiek België: “Van Aert en Evenepoel niet bang om offensief te koersen”

Jasper Philipsen is zondag een van de drie speerpunten in de Belgische ploeg op het WK. De groene trui van de Tour de France zal eerder op een afwachtende manier koersen, Remco Evenepoel en Wout van Aert zullen het op een offensieve manier aanpakken. “We moeten altijd in een winnende positie zitten vandaag”, gaf Philipsen mee voor de start.

Voor de camera van WielerFlits vertelde Philipsen dat hij zonder al te veel nervositeit aan de start staat. “Ik denk dat ik wel vrij relaxed aan de start kan staan. De druk wordt bij ons verdeeld onder drie kopmannen, ik probeer gewoon een goede wedstrijd te rijden. Het is een heel lange wedstrijd, dus het zal een lange dag worden. 270 kilometer, we zullen wel wat geduld moeten uitoefenen.”

“We hebben natuurlijk Van Aert en Evenepoel die nooit bang zijn om offensief te koersen. Ik denk dat we dat gaan gebruiken”, ging de Vlam van Ham verder. “We moeten gewoon zien dat we altijd in de wedstrijd zitten, in een winnende positie. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen, maar wij gaan dat niet alleen doen. Er moeten ook nog genoeg jongens van ons in de finale geraken.”

