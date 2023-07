Jasper Philipsen over incident met Pascal Eenkhoorn: “Deed volgens mij niets ongepasts”

Video

Halverwege de achttiende rit van de Tour de France was er een akkefietje tussen Jasper Philipsen en Pascal Eenkhoorn. Laatstgenoemde wilde aanvallen, maar de groenetruidrager belette dat door de Nederlander af te snijden. Philipsen vindt zelf niet dat hij iets verkeerds deed.

“Ik heb geen elleboog of niks gebruikt”, aldus Philipsen voor de camera van WielerFlits. “Ik ben gewoon versneld en ben net voor hem gaan rijden, dus ik denk niet dat ik echt een verkeerd manoeuvre deed, of dat ik ongepaste dingen deed. Ik denk dat ik gewoon even duidelijk wilde maken dat we graag wilden sprinten en dat we het ook wel prima vonden met die drie vooraan.”

Gaat Philipsen Eenkhoorn, die ook al reageerde op het akkefietje, nog opzoeken in de rit van vrijdag? “Natuurlijk. Dit is de koers. Dit is de Tour, het hoogste niveau. We proberen allemaal onze kansen zo groot mogelijk te maken. Zij door in de ontsnapping te gaan, terwijl wij graag willen sprinten. Ik denk dat dat topsport van de bovenste plank is.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Poligny – Kans voor vluchters en avonturiers

Uiteindelijk kwam Eenkhoorn toch in de vlucht terecht en haalde die kopgroep het net voor het peloton. Philipsen kon daardoor geen vijfde ritzege binnenhalen. En vrijdag lijken de aanvallers ook in het voordeel. “Ik schat de kans voor de vluchters morgen ook hoger in dan vandaag. Ik had vandaag wel verwacht te zullen sprinten. Morgen zal het waarschijnlijk een vlucht zijn. We gaan het wel proberen te controleren, maar ik denk dat het moeilijker gaat worden.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 19 naar Poligny – Kans voor vluchters en avonturiers