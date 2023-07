Eenkhoorn baalt na tweede plaats en reageert op akkefietje met Philipsen

Video

Nét niet voor Pascal Eenkhoorn in de achttiende etappe van de Tour de France. De Nederlander maakte de koers richting Bourg-en-Bresse, maar moest in een sprint met vier het hoofd buigen voor vluchtgenoot Kasper Asgreen. “Kut… Als je in zo’n positie zit, wil je gewoon winnen”, zei hij teleurgesteld voor de camera van de NOS.

“Zeker na wat Campie voor mij doet”, vervolgde Eenkhoorn, doelend op Victor Campenaerts. De Belg zat vanuit het vertrek in de vroege vlucht, samen met Jonas Abrahamsen en Kasper Asgreen. Eenkhoorn kwam later oversteken. In de ultieme slotfase reed Campenaerts vol op kop, waardoor hij er mede voor zorgde dat de vier voorop bleven. “Hij deed dat zonder te overleggen, hij ging gewoon vol richting de laatste driehonderd meter.”

Eenkhoorn zat bij het ingaan van de sprint in het wiel van Asgreen, de uiteindelijke winnaar. “Ik zat perfect, maar kwam er niet over. Dan wint de sterkste, maar het is wel kut…”

“Asgreen rijdt gewoon een wereldse sprint”

Na de finish stond Eenkhoorn ook WielerFlits te woorden. “Het was gewoon vol rijden en vol sprinten, en uiteindelijk was het net niet”, klonk het. “Van tevoren had ik dit niet verwacht, ook niet dat ze zo snel wegreden. Ik voelde me heel goed bij de start. Ik dacht: ik spring er nog naartoe. Vanaf daar hebben we vol gereden. Uiteindelijk eerste verliezer…”

“Asgreen rijdt gewoon een wereldse sprint”, zei Eenkhoorn over de winnaar. “Zo’n sprint ligt mij ook perfect, maar hij was sneller. Ik kwam er gewoon echt niet overheen. Dat was balen.”

Akkefietje met Philipsen

Op ongeveer tachtig kilometer van de streep was er nog een merkwaardig voorval. Eenkhoorn probeerde toen al naar de kopgroep toe te springen, maar groenetruidrager Jasper Philipsen wilde dat voorkomen en reed de Nederlander bijna in de berm. “Hij wou liever niet dat ik demarreerde, maar ja, ik zit hier niet om naar een massasprint te rijden. Uiteindelijk hebben we ze af weten te houden. Dat is het mooie.”

“Hij wou me van de weg rijden, maar dat moet hij niet doen. Dat heb ik ook gezegd daarna. Ga dan in het wiel zitten, maar niet een beetje show eromheen verkopen. Ik denk dat hij ook gewoon een beetje geïrriteerd was. Hij zit ook in de derde week van een grote ronde en voelt de benen ook. Dan reageer je zo, dat kan.”

