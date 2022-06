Jasper Philipsen keert in Baloise Belgium Tour terug in koers

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor de aankomende Baloise Belgium Tour met de buitenwereld gedeeld. Jasper Philipsen zal worden uitgespeeld in de vlakkere sprintetappes. Voor de 24-jarige renner wordt het zijn eerste koers sinds Rund um Köln.

Philipsen was de voorbije weken op hoogtestage, maar keert nu dus weer terug in koers. Voor de rappe Philipsen is de Baloise Belgium Tour een belangrijke voorbereidingskoers richting de komende Tour de France. De coureur van Alpecin-Fenix zal wat vertrouwen willen tanken en krijgt in zijn jacht op ritwinst steun van onder meer Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck en Alexander Krieger.

Ook Oscar Riesebeek, Gianni Vermeersch en Giro-ritwinnaar Dries De Bondt maken deel uit van de selectie voor de Baloise Belgium Tour. Riesebeek boekte afgelopen zaterdag zijn eerste profzege met Dwars door het Hageland en zal de goede lijn willen doortrekken. Vermeersch was de nummer twee in Dwars door het Hageland en zal vooral de etappes in de Vlaamse- en Waalse Ardennen met rood hebben omcirkeld in zijn agenda.

De Baloise Belgium Tour, die woensdag in Merelbeke van start gaat, staat voor 15-19 juni op de kalender.

Selectie Alpecin-Fenix voor Baloise Belgium Tour 2022

Dries De Bondt

Guillaume Van Keirsbulck

Alexander Krieger

Jasper Philipsen

Edward Planckaert

Oscar Riesebeek

Gianni Vermeersch