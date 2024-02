Jasper Philipsen kan niet mee met allerbesten: “Benen zeiden nee”

Video Jasper Philipsen kende geen gelukkige Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belg kon net niet mee toen de groep met winnaar Wout van Aert wegreed in de heuvelzone, en in de sprint om de vierde plek kwam de Belg ook nog eens bijna ten val. “Die drie jongens waren outstanding”, zei hij onder andere bij WielerFlits.

Philipsen beschreef hoe hij werd opgehouden door de val. “Er viel er een voor mij, die vloog tegen de gevel aan en zijn fiets werd terug het peloton in gekatapulteerd. Girmay kwam voor mij ten val. Ik stond volledig stil en kon net overeind blijven.”

Erg ontgoocheld was de sprinter niet over het verloop van de slotkilometer. “Het was niet voor de winst. Die drie jongens waren uitzonderlijk vandaag, maar mijn benen zeiden nee, dat moet je respecteren. Natuurlijk had ik graag meegesprint, maar ik ben blij dat ik niet gevallen ben.”

Toch is de 25-jarige Belg optimistisch over de rest van het klassiekerseizoen. “Ik was net niet goed genoeg om mee te gaan met de allerbesten. Ik zat wel in de groep daarachter, dus het niveau is zeker niet slecht. Ik denk dat het alleen nog maar beter kan”, besloot hij.