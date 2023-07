Jasper Philipsen: “Ik ga proberen nu ook iets voor Mathieu van der Poel te betekenen”

Interview

Na de eerste week in de Tour de France heeft Jasper Philipsen drie ritzeges op zak. Dankzij zijn snelle benen en de sterke lead-outs van Mathieu van der Poel staat hij er ook in het puntenklassement zeer goed voor. “We mogen nu de fout niet maken om minder scherp te zijn. Fouten mogen we niet maken”, vertelde Philipsen onder meer aan WielerFlits op een persconferentie.

Jasper, je staat na week een al op drie ritzeges in de Tour. Wat heeft ervoor gezorgd dat het verschil met vorig jaar zo groot is?

“We hebben dit jaar gewoon een heel sterke ploeg. In de Tour afgelopen jaar lag Jonas Rickaert er snel uit en Mathieu reed ook niet in deze rol. Dat is al een groot verschil. Ik denk ook wel dat ik persoonlijk een stap heb gezet, fysiek dan vooral. In het voorjaar heb ik een paar keer goede dingen kunnen laten zien. Ik denk ook wel dat ik op het einde van de sprint nu soms iets frisser ben.”

“Het zorgt ervoor je dan ook de juiste keuzes kan maken. Het is niet altijd evident om in het wiel te blijven zitten. Veel ploegen proberen een lead-out op te stellen, maar dat mislukt ook vaak. Ik denk dat dat bij ons, tot dusver, aardig lukt. Voor de volgende sprints moeten we echter gefocust blijven en proberen dat te kunnen herhalen. Dat is zeker niet evident in de ploeg.”

Mathieu van der Poel verzorgt jouw lead-outs. Is dat het grote verschil?

“Inderdaad. Hij heeft sowieso een groot aandeel in mijn succes. Dit is ook dankzij hem. Het maakt het gewoon veel makkelijker. Ik denk dat we een heel goede match zijn op dat vlak. Dat maakt het natuurlijk veel makkelijker voor mezelf.”

Is het moeilijk om mentaal nu scherp te blijven?

“We mogen niet de fout maken om rustig aan te doen. We moeten scherp blijven en we mogen niet denken dat het nu allemaal makkelijk gaat zijn. Dat zal het absoluut niet zijn. We moeten elke sprint aanvatten alsof het de eerste zal zijn.”

“Voor de groene trui staan we er nu ook goed voor. We mogen wel geen fouten maken in de komende sprints. Dan denk ik wel dat het een haalbare kaart zou zijn.”

Hoe ga jij met de druk om in deze Tour? Er wordt nu wel van je verwacht dat je wint.

“We hebben natuurlijk al drie keer gewonnen. Mocht ik niet meer kunnen winnen, ga ik ook niet heel rouwig zijn. Als er nog kansen zouden komen om te winnen, gaan we die zeker nog aangrijpen. Het zou ook een foute ingesteldheid zijn om er nu niet meer voor te gaan. We gaan gewoon terug met een open vizier die tweede en derde week aanvatten.”

Er was ook discussie over de sprints. Vind je het moeilijk om daarmee om te gaan?

“We leven hier ook een beetje in onze eigen bubbel. Ik kan het dan ook wel vrij makkelijk van me afzetten. Ik denk niet dat je heel veel op sociale media moet gaan scrollen, want daar kom je heel veel negatieve reacties tegen. Ik denk niet dat we ons moeten laten vangen om daar afgeleid door te geraken.”

“Het is moeilijk om te zeggen of ik de kritiek makkelijk van mij kan afzetten. Natuurlijk vang je die kritiek wel ergens op en dat is nooit leuk. Maar het is niet dat ik nu in de volgende sprint mijn benen ga stilhouden.”

Fabio Jakobsen zei bijvoorbeeld wat over je eerste sprint. Wat vind je daar van?

“Ik vind persoonlijk niet dat ik iets fout doe. Ik zou zelf ook nooit iemand in gevaar willen brengen. Ik denk ook dat de jury voorlopig heel rationele keuzes maakt. Ik hoop ook dat ze dat blijven doen en niet door emoties of druk van anderen het kleinste gaan bestraffen. Het zou zuur zijn moest ik ergens punten voor het puntenklassement mislopen door een bepaald manoeuvre.”

Danny van Poppel zei dat je soms niet weet wat je doet in de sprint. Hij bedoelde dat niet per se als verwijt, hoe kijk je daar naar?

“Ik denk dat veel sprinters niet alles rond zich kunnen analyseren op die korte tijd. Alles gaat ook heel snel in zo’n sprint. Je hebt natuurlijk ook geen ogen in je rug. Ik denk dat iedereen als sprinter altijd vecht voor zijn positie. Positioneren is misschien wel negentig procent van de sprint. Omdat de snelheid hoog ligt en iedereen zo dicht op elkaar rijdt, zijn foutjes snel gemaakt. Accidenten kunnen gebeuren, maar niemand doet dat bewust. Voor mij geldt dat ook.”

Welke tegenstander heeft je het in deze Tour al het moeilijkste gemaakt?

“Dat zal dan Mads Pedersen zijn. In Limoges reed hij een heel sterke sprint. Hij was daar gewoon de sterkste, dan moeten we daar mee kunnen leven. Voor de groene trui zal hij ook de voornaamste concurrent zijn, denk ik.”

Ga jij in de komende ritten iets kunnen betekenen voor Mathieu?

“Dat ga ik proberen. Misschien kan dat als ik ergens mee in de vroege vlucht zit, voor groen. Ik heb het rittenprofiel gekeken en het zal vrij lastig zijn komende week. Ik moet dus ook zelf mee over de klimmetjes geraken om in situatie te komen waarin ik iets kan doen. Dat maakt het wel iets lastiger voor mij. Maar als ik de kans heb, ga ik het zeker wel doen.”

Na de Tour komt het WK in Glasgow eraan. In welke rol zal jij daar starten?

“Samen met de bondscoach hebben we al wat besproken. Ik denk dat ik puur in functie van een sprint naar daar zou gaan. Ik denk dat dat wel past in die ploeg. Het plan zou kunnen zijn dat ik me redelijk afzijdig houd en alles op de sprint zet. Misschien valt dat een op de tien keer goed.”

“Op een WK moet je ook voor de kleine kansen gaan. In onze nationale ploeg zijn er ook twee andere heel sterke renners (uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel en Wout van Aert, red.). Zij kunnen heel aanvallend koersen. We zullen in Schotland dan een rolverdeling maken. Nu hebben we het nog niet echt over de details gehad.”

Heb je al met Mathieu gesproken over het WK? Daar gaan jullie tegen elkaar rijden. Hoe gaat dat zijn?

“Ik denk dat ik Mathieu nooit iets in de weg zou leggen. Ook niet als ik voor de Belgische ploeg rijd. Dat zal ook zo gecommuniceerd worden aan de Belgische ploeg. Ik denk aan de andere kant ook niet dat ik de persoon ben die achter Mathieu gaat moeten rijden. Dat kunnen we ook zo bespreken.”