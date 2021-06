Jasper Philipsen: “Hopelijk krijg ik dezelfde kans als Tim Merlier”

Trekt Alpecin-Fenix vandaag de kaart Jasper Philipsen? Voor de rust binnen de meest succesvolle ploeg van de eerste Tourdagen zou het geen slechte zaak zijn. Philipsen stond gisteren immers al op zijn strepen. “Ik ben geen lead-outman. Ik hoop zelf ook te winnen.”

Jasper Philipsen verrichtte gisteren prima werk als loods van Tim Merlier. Zijn ploegmaat rondde succesvol af. De Limburger juichte even voorbij de finish mee met de rest van de ploegmaats, maar dat het net dat tikkeltje meer ingetogen was dan de andere ploegmaats, kon hij niet wegsteken. Een collega van Het Nieuwsblad merkte na de finish overigens een korte woordenwisseling van Philipsen met performance-manager Kristof De Kegel op.

Ook in de interviews achteraf stond de 23-jarige Philipsen op zijn strepen. “Dit is een memorabele dag. Echt een ploegprestatie. Prachtig hoe we het konden afmaken”, klonk het in eerste instantie. Maar vervolgens zei hij er ook bij dat hij eigenlijk geen lead-outman is. En dat hij hoopte zelf ook te winnen. “Hopelijk krijg ik mijn kans.”

Begrip

“Het is begrijpelijk dat Jasper een beetje gefrustreerd is”, reageerde ploegleider en teammanager Christoph Roodhooft. “Voor hem is het jammer, maar we hebben een optie gekozen en vandaag was dat Tim.” Het zou zomaar eens kunnen dat de rollen vandaag omgedraaid worden, om de kerk in het midden te laten.

Tim Merlier hield zich na afloop op de vlakte over wie vandaag zou sprinten. Dat ook Philipsen nog zijn kans zou krijgen, daar was Merlier wel van overtuigd. Of dat vandaag is, wist hij niet. “Het is mogelijk, maar we gaan afwachten wat de ploegleiding daarover zegt. Sowieso gaan we doen wat zij beslissen.”