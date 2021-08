Jasper Philipsen hoopt in Vuelta Tour-ereplaatsen om te zetten in overwinning

Interview

Drie keer tweede, drie keer derde. Een ritzege was Jasper Philipsen de voorbije Tour de France niet gegund. In de Ronde van Spanje hoopt de sprinter van Alpecin-Fenix een en ander recht te zetten. “Vorig jaar lukt het mij in de Vuelta wel. Ik zal geen cadeaus krijgen, maar op papier is winnen in Spanje iets gemakkelijker dan in de Tour.”

Philipsen reed een meer dan voortreffelijke Ronde van Frankrijk, maar bleef op de Champs Elysées toch met lege handen achter. Bovenstaande foto spreekt boekdelen. Nadat hij in in de slotrit werd geklopt door Wout van Aert, bleef de nog altijd maar 23-jarige Limburger ontroostbaar achter op de kasseitjes van de Parijse boulevard.

“Ik reed een constante Tour, was maar liefst zes keer dicht bij een etappezege, maar winnen lukte maar niet”, blikte hij gisteren nog eens terug. “De ontgoocheling was immens. Niet zozeer omdat ik op de Champs Elysées werd geklopt door Wout van Aert, want verliezen van hem is geen schande. Maar omdat ik besefte dat het de laatste kans was geweest.”

Oplapwerk

Philipsen noemt het letterlijk de grootste ontgoocheling uit zijn carrière. “Er was oplapwerk nodig. Ik trok naar Tenerife. De eerste week raakte ik mijn fiets niet aan. De daaropvolgende weken heb ik de trainingen hervat met het oog op de Ronde van Spanje. Geen hoogtestage, al fietste ik de berg wel een paar keer op. Maar het was meer de Tourvorm onderhouden. Wat dat de komende drie weken zal geven, zien we straks. Ik hoop voldoende fris te zijn.”

“Ik wil die ereplaatsen in de Tour maar al te graag inruilen voor een ritzege in de Vuelta. Vorig jaar ben ik erin geslaagd een etappe te winnen, dus het vertrouwen dat het kan, is er. Op papier is het gemakkelijker om een rit te pakken in de Vuelta dan in de Tour, al besef ik dat ik geen cadeaus zal krijgen.”

Philipsen ziet Arnaud Démare en Fabio Jakobsen als voornaamste concurrenten, maar noemt ook Jordi Meeus, Alberto Dainese en Sebastian Molano als niet te onderschatten sprinters. In vergelijking met de Tour is hij in de Vuelta de enige sprinter bij Alpecin-Fenix en dat ziet Philipsen als een voordeel.

Enige sprinter

“Ik begrijp dat de ploegleiding in de Tour koos voor twee sprinters”, legt hij uit. “Voor het team was dat goed en de afspraken waren ook duidelijk. Dat hebben we overigens ook bewezen met die zege van Tim (Merlier, red) in de derde rit, een sprint uit het boekje. Maar toch, met twee sprinters is het niet eenvoudig. Dat ik nu de enige kopman ben in de sprints, geeft me toch wat meer rust.”

“Alexander Krieger wordt in principe mijn vaste lead-out. Hij heeft die rol in de Giro perfect vervuld voor Tim en in Turkije deed hij het goed voor mij. Tobias Bayer, Edward Planckaert en Sacha Modolo zijn de anderen die me gaan bijstaan. We hebben nog niet veel ervaring in deze samenstelling, maar ik heb er zeker vertrouwen in.”