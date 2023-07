Jasper Philipsen: “Het WK mag erbij op mijn erelijst”

Ride

Jasper Philipsen is met recht dé man van de eerste sprintetappes van de Tour de France 2023. In Bayonne en Nogaro reed de kopman van Alpecin-Deceuninck naar twee ritzeges op rij. In de Zomergids 2023 van RIDE Magazine maakten we kennis met de persoon achter Philipsen in de rubriek ‘De Renner’. Een nadere kennismaking met de Vlam van Ham.

Wat is je vroegste herinnering aan het wielrennen?

“Ik kom totaal niet uit een wielerfamilie, zoals heel wat collega’s. Maar ik werd ik er wel al vroeg mee geconfronteerd. Ik was amper zes toen ik toeschouwer was op het Belgisch kampioenschap in Tessenderlo in 2004. Dat was mijn eerste kennismaking met de koers. Niet dat ik door de zege van Tom Steels meteen door de microbe gebeten was, hoor. Het is een stap voor stap-proces geworden. Met dank aan mannen als Tom Boonen, tijdens mijn jeugd een van de toppers in de sport.”

Wat is jouw mooiste dag op de fiets ooit?

“Ik heb er een paar in gedachten. Maar als ik er maar eentje mag uitkiezen, doe dan toch maar mijn overwinning op de Champs-Élysées op de slotdag van de Tour de France vorig jaar. Je handen in de lucht mogen steken in deze unieke setting was echt heel bijzonder. Eerst door het Louvre, dan die rondjes op een van de grootste en mooiste boulevards van de wereld. Die dag winnend mogen afsluiten, dat heb ik als puur genot ervaren.”

Geniepig een koers winnen of de koers maken en kleuren?

“Winnen is het allerbelangrijkste in koers. En zeker voor een sprinter. Afwachtend koersen, gokken op een spurt en dan toeslaan in de laatste honderden meters. Je naam staat daarna voor altijd op de erelijst en hoe je die zege behaald hebt, dat weet een paar jaar later niemand meer. Zelfs al heb je een hele dag in de wielen gereden en geen vleugje wind gevoeld. Natuurlijk geeft het voldoening als je de koers mee kleurt, zoals ik dit jaar deed in de Classic Brugge-De Panne. Maar op het einde van de dag is het gewoon de overwinning die van tel is.”

Je erelijst begint stilaan aan te dikken. Wat moet er zeker bij? Parijs-Roubaix of het WK?

“Geen twijfel: het wereldkampioenschap. Zoals Remco Evenepoel die nu een jaar lang met die trui mag rondfietsen, daar gaat weinig boven denk ik. Een eindzege in de Tour de France misschien, maar dat is in mijn geval uiteraard geen optie. Voor alle duidelijkheid: Parijs-Roubaix winnen, schat ik ook bijzonder hoog in hé. Laat daar vooral geen misverstanden over bestaan.”