Jasper Philipsen: “Geen schande om door Cavendish geklopt te worden”

Jasper Philipsen was vandaag opnieuw niet opgewassen tegen de herboren Mark Cavendish. In Chateauroux eindigde de jonge Belg van Alpecin-Fenix als tweede in de massasprint. “Het is geen schande om door Cavendish geklopt te worden”, zegt hij in een reactie die zijn ploeg heeft rondgestuurd.

“We wisten dat het weer op een sprint ging aankomen. De lead-out ging echt heel goed. Ik kon op het juiste moment aanzetten, maar er was vandaag één iemand sneller”, blikt hij terug.

Voor de buitenwereld was het vooraf onduidelijk wie van de twee sprinters de voorkeur kreeg om het af te maken. Bij de start weigerde het Belgische ProTeam ieder verzoek om in de kaarten te kijken. Pas in de laatste kilometers werd zichtbaar dat Tim Merlier opnieuw de lead-out ging verzorgen voor zijn 23-jarige landgenoot. Maar Philipsen moet genoegen met een podiumplaats. “Het is geen schande om door Cavendish geklopt te worden. De voorbije weken presteert hij op een heel hoog niveau.”

