donderdag 7 maart 2024 om 16:08

Jasper Philipsen erkent meerdere in Jonathan Milan: “Hij is sterk op dit soort aankomsten”

Jasper Philipsen greep donderdag net naast een tweede ritzege in Tirreno-Adriatico. Na een lastige rit moest hij Jonathan Milan nipt voorlaten in de sprint. “Ik hoopte te winnen, maar uiteindelijk was Jonathan sterker”, gaf de Belg na afloop eerlijk toe bij Eurosport.

“Hij is sterk op dit soort aankomsten, dus ik wil hem feliciteren”, vervolgde Philipsen, die van een ‘nipte sprint’ sprak. Die sprint volgde na een ‘zware finale’, aldus de renner van Alpecin-Deceuninck. “De laatste kilometers gingen een beetje omhoog, waarna een pittige sprint volgde.”

Waarschijnlijk krijgt Philipsen pas zondag weer een kans op dagsucces. De komende dagen moet er flink geklommen worden, maar de slotrit naar San Benedetto del Tronto kent een vlakke finale. Vorig jaar wist Philipsen de bijna identieke slotrit te winnen. Toen zette hij zijn zege teller in de Koers van de Twee Zeeën op twee, iets wat hem nu weer zou kunnen lukken na zijn overwinning op dag twee.