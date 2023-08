Jasper Philipsen: “De kans dat er gesprint zal worden voor de wereldtitel is groot”

Jasper Philipsen is zondag een van de drie kopmannen van de Belgische selectie voor het WK. De sprinter van Alpecin-Deceuninck heeft een duidelijke rol: wachten op de sprint. “Het is goed dat onze ploeg alle opties kan openhouden”, vertelde Philipsen onder meer aan Het Laatste Nieuws.

“Als ik wereldkampioen wil worden, zal het in een sprint moeten gebeuren”, was de winnaar van de groene trui in de Tour de France meteen duidelijk. “De kans zit er dik in dat er gesprint zal worden voor de wereldtitel. Maar hoe groot die groep zal zijn, is moeilijk om in te schatten. Wout en Remco zijn er om veel koers te maken. Ik hoop op goede benen om zo de optie om te sprinten open te houden.”

Over het veelbesproken parcours in Glasgow had Philipsen ook wat te zeggen: “Draaien en keren doe ik graag. Ik kan mezelf ook goed positioneren, dus het parcours schrikt mij niet af.”

