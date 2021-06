Jasper Philipsen: “Mathieu was deze ochtend veel relaxter dan gisteren”

Jasper Philipsen kwam op de Mûr-de-Bretagne binnen in een pelotonnetje op bijna dertien minuten van zijn kopman. Hij had nog vier kilometer af te leggen toen hij het nieuws van de triomf van zijn kopman vernam via de oortjes. “Mathieu was vandaag veel relaxter dan gisteren. Dan weet je dat hij tot veel in staat is.”

“Ritwinst en geel, mooier kan niet, hé”, genoot ook Jasper Philipsen boven op de Mûr-de-Bretagne. “Gisteren lukte het niet, maar ik zag toen een Mathieu van der Poel die veel nerveuzer was dan we van hem gewoon zijn. Ik denk dat dat kwam door alles wat rond hem gebeurde. Het eerbetoon aan zijn opa, de hoge verwachtingen, …”

“Maar deze ochtend voor de start zag ik hem opnieuw stralen”, vertelde Philipsen aan WielerFlits na de finish. “Hij was veel relaxter en dan weet je dat hij tot veel in staat is. Dat hij het in de bus al had over die bonificaties bij de eerste passage over de Mûr was veelbetekenend. Mooier kon hij het niet afronden.”

Morgen volgt in principe een eerste sprintkans. Philipsen weet nog niet of hij aan de bak kan. “Het klopt dat Tim (Merlier, red) was gehavend is, maar wat dat voor consequenties heeft voor morgen, gaan we later vanavond nog bespreken”, besloot de Limburger.