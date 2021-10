Jasper De Plus (Intermarché-Wanty-Gobert) stopt met koersen

Jasper De Plus (Intermarché-Wanty-Gobert) hangt aan het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak. Dat heeft WielerFlits uit betrouwbare bron vernomen. De Oost-Vlaming (24) zag zijn contract bij de Waalse formatie niet verlengd worden en kon bovendien niet rekenen op andere aanbiedingen.

Hilaire Van der Schueren reikte De Plus twee jaar geleden de hand na een sterk 2019. De Plus, die altijd al te boek stond als een tijdrittalent, schreef toen de Chrono des Nations voor beloften op zijn naam, en moest alleen Brent Van Moer laten voorgaan op het BK tijdrijden voor beloften.

In twee jaar Intermarché-Wanty-Gobert was een negende plaats op het BK tijdrijden de meest in het oog springende prestatie. De Plus is trouwens niet de enige landgenoot die de ploeg aan het einde van het jaar moet verlaten. Ook oudgedienden Pieter Vanspeybrouck, die ploegleider wordt, en Ludwig De Winter stoppen ermee.