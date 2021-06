Jasper De Buyst na twee perfecte lead outs: “In de Tour zal het niet zo gemakkelijk gaan”

Interview

Jasper De Buyst kan na de Baloise Belgium Tour met een goed gevoel richting Ronde van Frankrijk. Dat de man uit Erpe-Mere tiende eindigt in het algemene klassement, is knap. Maar De Buyst viel vooral op met twee lead outs uit het boekje voor Caleb Ewan en een vijfde plek in de lastigste etappe.

“Ik had sowieso een doel gemaakt van deze Baloise Belgium Tour, ook richting het klassement”, vertelt De Buyst aan WielerFlits. ”Ik had er na de Giro een lange trainingsperiode opzitten en ik wilde mij hier graag tonen. In alle eerlijkheid is de koers, zeker tijdens de Ardennenrit van gisteren, anders gelopen dan we vooraf hadden ingeschat. Maar uiteindelijk is dat niet slecht. Wie hoor je klagen na twee ritzeges? Ik ben blij, want het was tot de Giro nog geen makkelijk seizoen voor mij. Het voorjaar werd een teleurstelling door een geblokkeerde rug.”

De Buyst en kopman Ewan werden in de Vlaamse kranten bovendien niet gespaard na hun vroege exit in de Giro d’italia, ondanks twee ritzeges. Was deze koersweek ook nodig om daar definitief komaf mee te maken? “Uiteindelijk was dat in mijn ogen te belachelijk voor woorden. Campenaerts stapt af, en dat is volgens de pers een held. Merlier stapt af: ook een held. Nizzolo en Groenewegen: ook niets over gehoord. Maar als je bij Lotto Soudal rijdt en je doet hetzelfde, dan is het plots slecht. Ach, ik trek mij dat niet aan. Maar het voelt unfair.”

Nieuwe aanpak?

Revanche of niet: De Buyst deed deze week twee lead outs uit het boekje en piloteerde Ewan eigenhandig naar winst. In het verleden vroeg de Australiër nog steevast om hem in het wiel van een andere sprinter af te zetten, zodat hij de rest met een kattensprong in de laatste meters kon verschalken. Is er iets veranderd aan de aanpak bij de troepen van Lotto Soudal? “Op een bochtige aankomst als gisteren was die aanpak gewoon noodzakelijk. En op de eerste dag zaten we toevallig met vijf jongens goed gegroepeerd. Veel beter dan de andere ploegen. Dan moet je daar gewoon uw voordeel uit proberen te halen en het tempo zo hoog mogelijk houden.”

“Maar of dit onze nieuwe en definitieve aanpak wordt, dat durf ik niet te zeggen”, vertelt De Buyst nog. “Zeker een sprint in de Tour de France: dat is eigenlijk niet te vergelijken, hé. Qua nervositeit alleen al. Het is geen leugen als je zegt dat het hier gemakkelijker zal gaan dan in de Tour. We zien wel welke jongens er meegaan en dan kunnen we een plan beginnen opmaken.”