Jasper De Buyst: “Elke koers een heel nerveus peloton” vrijdag 26 juni 2020 om 18:22

Jasper De Buyst verwacht dat er dit najaar heel nerveus gekoerst gaat worden. Dat vertelt de coureur van Lotto Soudal tijdens een Ardennenrit met de ploeg. “Er zullen renners zijn die voor een selectie koersen, renners die voor een contract koersen en renners die koersen om de sponsor in de verf te zetten”, zegt hij tegen Sporza.

“Enerzijds hebben we nu een beetje het gevoel zoals in de maanden januari en februari, omdat we lange tijd niet gekoerst hebben. Maar anderzijds ben ik me er ook van bewust dat we ons nu niet mogen voorbereiden zoals in februari”, geeft De Buyst aan. “Iedereen zal top zijn. Veel ruimte om te verbeteren zal je tijdens het seizoen ook niet meer hebben. Het is dus belangrijk om genoeg koersnabootsing te doen op training en net iets harder te trainen dan in februari.”

‘Onmogelijk om niet in elkaars snot te rijden’

Dat er met speciale maatregelen en protocollen gewerkt wordt, weet de sprintloods van Caleb Ewan. “Als topsporter ben je altijd bang om ziek te worden. Maar ik merk dat ik nu nog net iets meer smetvrees heb dan anders. Het zal ook wel wat vreemd zijn in het peloton. Maar ik hoor dat de voetbalwedstrijden in het begin ook raar verliepen en nu al wat normaler zijn”, aldus De Buyst.

“In de koers zal je in het begin wel even stilstaan bij de hele situatie, maar in een peloton van 150 renners is het onmogelijk om niet in elkaars snot te rijden. Als je daar over nadenkt en je wil dat vermijden, dan moet je gewoon niet starten”, zegt hij.