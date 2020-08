Jasper De Buyst: “Als alles juist valt, kan Ewan vorig jaar herhalen” maandag 31 augustus 2020 om 17:59

Jasper De Buyst loodste zijn kopman Caleb Ewan in de derde etappe van de Tour de France naar de ritzege. Na twee mindere dagen nu dus succes voor Lotto Soudal. “Er is veel gezegd en geschreven, maar we hebben nooit gepanikeerd”, vertelt De Buyst na afloop tegen Sporza.

“De Tour is nog maar 2 dagen ver, hé”, aldus de helper van Ewan. Lotto Soudal raakte in de openingsrit al ervaren krachten als John Degenkolb en Philippe Gilbert kwijt. Toch zag De Buyst kansen. “Oké, we zijn twee man kwijt, maar we hebben de snelste man op twee wielen. Daar moesten we vertrouwen in hebben.”

‘Ewan is niet de moeilijkste sprinter om voor te werken’

“Het was een vreemde laatste kilometer. Op 600 meter van de meet kwam ik op kop, maar ik vond Caleb niet. Het was blijkbaar de juiste beslissing van hem om vanachter te komen”, zegt De Buyst. Ewan koos het wiel van Bennett en zigzagde in de laatste meters naar de zege. “Hij is niet de moeilijkste sprinter om voor te werken. Je moet hem gewoon voorin houden.”

Na de drie ritzeges van Ewan van vorig jaar, is dit alvast de eerste van 2020. Kan hij op herhaling gaan? “Als alles juist valt, kan hij herhalen wat hij vorig jaar gedaan heeft”, verwacht De Buyst.