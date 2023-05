Jarige Thomas: “Ik verwacht vandaag een echt gevecht voor het klassement”

Voor Geraint Thomas is het vandaag een speciale dag. De Brit koerst niet alleen in de roze trui in de Giro d’Italia, maar viert vandaag ook zijn 37ste verjaardag. Kan de renner van INEOS Grenadiers zichzelf een mooi verjaardagscadeau schenken op weg naar Val di Zoldo?

Met de Passo della Crosetta (13,5 km aan 7,1%) de beklimming naar Pieve d’Alpago (3,6 km aan 5,4%), de Forcella Cibiana (9,5 km aan 7,9%), de klim naar Coi (5,8 km aan 9,7%) en de slotklim naar Val di Zoldo (2,7 km aan 6,4%) staan er vandaag vijf scherprechters op het menu. De finale lijkt zwaar genoeg voor een strijd tussen de klassementsmannen, en Thomas verwacht ook vuurwerk in de finale.

Feestvarken Thomas stond voor de start van de achttiende etappe nog de pers te woord. “Het is leuk dat ik vandaag 37 word, maar laat ons focussen op de race van vandaag. Vandaag zal het zeker zwaar worden. Ik denk dat er een echt en zwaar gevecht zal ontstaan voor het klassement.”

Mocht de ervaren Thomas in staat zijn om de Ronde van Italië te winnen, dan gaat hij de geschiedenisboeken in als de oudste Giro-winnaar ooit. Voor de coureur is zijn leeftijd echter maar een getal. “Iedereen praat over mijn leeftijd, maar eigenlijk kan ik mezelf nog steeds verbeteren”, klinkt het.