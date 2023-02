Jarige Einer Rubio klimt naar eerste profzege in UAE Tour, Evenepoel nieuwe leider

De eerste bergetappe in de UAE Tour, met aankomst op Jebel Jais, is gewonnen door Einer Rubio. De Colombiaan soleerde – op zijn 25ste verjaardag nota bene – op knappe wijze naar de eerste zege uit zijn profcarrière. Remco Evenepoel eindigde als tweede en mag zich de nieuwe leider noemen in het algemeen klassement.

Daags na de ploegentijdrit volgde meteen de eerste bergetappe van de UAE Tour 2023. De finish lag na 185 kilometer – het was daarmee de langste etappe van de ronde – op de top van Jebel Jais. In de laatste twintig kilometer was het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%), naar een hoogte van 1.491 meter. Het venijn zat hem in de staart, want in de laatste kilometers liep de weg aan gemiddeld 7% omhoog. Spek naar de bek van wereldkampioen Remco Evenepoel?

Edward Planckaert in vlucht van de dag

De vlucht van de dag liet niet lang op zich wachten. Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) en Oier Lazkano (Movistar) trokken in de eerste kilometers ten aanval en werden in hun dadendrang vergezeld door twee renners van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè: Riccardo Lucca en Filippo Magli. In het peloton liet men begaan en zo konden deze vier renners een maximale voorsprong vergaren van om en nabij de vier minuten.

Op weg naar Jebel Jais was het nog even alle hens aan dek in het peloton, op een moment dat er een voorzichtige waaier werd getrokken. Het bleek echter maar een kortstondige opleving en dus was het wachten op spektakel op de slotklim. Van voren zagen we intussen een veranderende koerssituatie. Lazkano besloot na de nodige demarrages van de mannen van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè zelf maar eens aan de boom te schudden en de Spaanse hardrijder liet zijn medevluchters ter plaatse.

Movistar laat zich zien

De 23-jarige Lazkano begon vervolgens aan een lange solo richting de voet van Jebel Jais. De renner van Movistar wist zijn voorsprong op de eerste achtervolgers steeds verder uit te diepen. Planckaert, Lucca en Magli werden net voor de voet van de twintig kilometer beklimming ingerekend door het peloton, maar Lazkano begon toch met een bonus van goed vier minuten aan de slotklim. Dit bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van de betere klimmers: met nog dertien kilometer voor de boeg was zijn verhaal uitgespeeld.

De groep der favorieten was inmiddels als stevig uitgedund, onder meer door een fikse tempoversnelling van UAE Emirates. Marc Soler en Mikkel Bjerg probeerden het namens de thuisformatie, maar kregen weinig ruimte. Einer Rubio had meer geluk met zijn demarrage. De Colombiaan van Movistar viert vandaag zijn 25ste verjaardag en wilde zichzelf wel een mooi verjaardagscadeau bezorgen. Rubio pakte een mooie voorgift, maar in de groep met klassementsrenners – waar de piepjonge Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) het tempo bepaalde – moest het allemaal nog beginnen.

Rubio had hier echter geen boodschap aan en bleef lekker doorstampen richting de top van Jebel Jais. De klimtroef van Movistar wist zijn voorsprong verder uit te diepen richting de minuut. Was de Colombiaanse vogel gaan vliegen? In de favorietengroep werd er wel op kop gereden door Soudal-Quick-Step, in dienst van Evenepoel, maar echt hard ging het – mede vanwege de tegenwind – nu ook weer niet. Althans, niet hard genoeg om het gat naar Rubio te overbruggen.

Sterke Rubio houdt stand, Evenepoel doet goede zaken

Die laatste hield bijzonder goed stand in de laatste klimmende kilometers en begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste kilometer. Dit bleek meer dan genoeg om de zege veilig te stellen, goed ook voor zijn eerste overwinning bij de beroepswielrenners. Voor zijn werkgever Movistar is het ook alweer de zesde overwinning van 2023. In de sprint om de tweede plaats stond er geen maat op Evenepoel, die zo enkele belangrijke bonificatieseconden wist te pakken en zo de leiding overneemt van Plapp.

In het klassement gaat Evenepoel nu dus aan kop. De voorsprong op Plapp bedraagt zeven seconden, Pello Bilbao is de voorlopige nummer drie op elf tellen.