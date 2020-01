Zesdaagse van Berlijn heeft deelnemersveld rond dinsdag 14 januari 2020 om 18:30

De Zesdaagse van Berlijn (23-28 januari) heeft zijn deelnemersveld voor de komende editie rond. Mede door de start van het wegseizoen en de wereldbekerwedstrijd in Canada ontbreekt een aantal toprenners.

Roger Kluge pakte vorig jaar met Theo Reinhardt de eindzege in Berlijn, maar hij zal nog minimaal een jaar moeten wachten op een vierde overwinning. De lange Duitser moest bedanken voor een nieuwe deelname, omdat hij aan de start staat van de Tour Down Under. Reinhardt is er wel bij in de Duitse hoofdstad en vormt ditmaal een koppel met Moritz Malcharek.

Ook van de partij in Berlijn is Bryan Coquard. De Fransman veroverde in oktober de Europese titel op de puntenkoers en is een duo met Morgan Kneisky, met wie hij vijf jaar terug wereldkampioen koppelkoers werd. Kneisky werd in totaal drie keer wereldkampioen koppelkoers en ook op de scratch pakte hij al eens de wereldtitel.

Wim Stroetinga won dit jaar in Rotterdam al de Wooning Zesdaagse en staat er momenteel goed voor in de Zesdaagse van Bremen. In Berlijn is hij gekoppeld aan landgenoot Melvin van Zijl. Op de deelnemerslijst treffen we ook twee Belgen aan: Bryan Boussaer rijdt met de afscheidnemende Moreno De Pauw.

Deelnemerslijst Zesdaagse van Berlijn 2020

/ Moritz Malcharek – Theo Reinhardt

/ Bryan Boussaer – Moreno De Pauw

/ Matt Bostock – Andrew Tennant

/ Bryan Coquard – Morgan Kneisky

/ Wim Stroetinga – Melvin van Zijl

/ Bartosz Rudyk – Damien Slawek

/ JB Murphy – Marc Potts

/ Arne Birkemose – Anders Fynbo

/ Henning Bommel – Kersten Thiele

/ Imerio Cima – Vladislav Kulikov

/ Andreas Graf – Andreas Müller

/ Richard Banusch – Sebastian Schmiedel

/ Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen

/ Stephen Hall – Joshua Harrison

/ Petr Kelemen – Ludek Lichnovsky

/ Moritz Augenstein – Nils Weispfennig