Janneke Ensing twijfelgeval voor Parijs-Roubaix door gekneusde ribben

Janneke Ensing begint met twijfels aan het late najaar van het seizoen 2021. De renster uit Drenthe, die na dit seizoen stopt, kwam afgelopen week in de Tour de l’Ardèche zwaar ten val en daarbij liep ze zwaar gekneusde ribben op. Ze stapte na vier dagen af. Parijs-Roubaix is daardoor in gevaar.

“Ik heb niet vaak zoveel pijn gehad. Ik heb de derde etappe nog uitgereden, maar mijn verzorger van de ploeg voorspelde al dat ik me een dag later een stuk slechter zou voelen. En dat was het geval”, vertelt Ensing tegen RTV Drenthe. “Tijdens de vierde etappe ben ik met extra pijnstillers voor onderweg opgestapt. Maar na afloop biggelden de tranen over m’n wangen. Het ging echt niet meer. Ik had nog zo graag willen laten zien wat ik in me heb. Het ging de laatste tijd juist zo goed wat betreft de valpartijen. Dit is zo balen.”

De 34-jarige renster van BikeExchange wil op 23 oktober afscheid nemen van het wielrennen in ‘haar’ Ronde van Drenthe. Ook de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen staat hoog op haar lijstje, maar door de blessure is het onzeker of ze die Franse kasseienkoers gaat halen.