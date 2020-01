Jan-Willem van Schip: “Tevreden als ik in de zesdaagse een betere baanrenner word” woensdag 1 januari 2020 om 17:33

Jan-Willem van Schip is deze week in Rotterdam een van de blikvangers tijdens de 38e Wooning Zesdaagse. De verwachtingen rond de wereldkampioen puntenkoers, die een koppel vormt met Moreno De Pauw, zijn hooggespannen: top vijf, en misschien wel beter.

Van Schip (25) reed nog nooit met De Pauw, maar kijkt uit naar de samenwerking. “Moreno is een steengoede baanrenner, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn”, vertelde de in Wageningen woonachtige coureur aan WielerFlits. “Ik hoop heel erg veel van hem te kunnen leren op technisch vlak. Dus als ik na de zesdaagse zelf een nog betere baanrenner ben geworden – natuurlijk is de ambitie ook om ons te laten zien – en ik heb nog meer geleerd, dan ga ik tevreden naar huis.”

Tweemaal eerder reed de kersverse aanwinst van BEAT Cycling Club de Rotterdamse zesdaagse. In 2018 met Dion Beukeboom en een jaar geleden met Stijn Steels. Ook in Gent stond hij al aan de start. Langzaamaan is hij dus zijn reputatie aan het uitbouwen in het zesdaagse-circuit. “Ik wil dit zeker blijven doen. In de eerste plaats is het heel leuk en daarnaast maakt hetgeen wat je leert in een zesdaagse, je écht een wielrenner.”

Wielerskills

Volgens hem komen de lessen uit het zesdaagse-fietsen zijn wielerskills fundamenteel ten goede. “Denk aan het anticiperen, het sturen, het kijken, het verschil tussen je stuur vasthouden, tussen sturen en insturen en je fiets strak houden en goed aflossen, kijken. Het heeft niets te maken met hard een berg op fietsen, maar het heeft wel veel te maken met als eerste een kasseiklimmetje opdraaien in België of een massasprint.”

De Wooning Zesdaagse start morgen en duurt tot volgende week dinsdag.

