Jan-Willem van Schip na olympisch avontuur terug bij BEAT

Jan-Willem van Schip maakt dit weekend zijn rentree voor de wegploeg van BEAT Cycling. De hardrijder was de laatste periode druk bezig met de Olympische Spelen en de voorbereiding daarop. Van Schip rijdt zaterdag de Brussels Cycling Classic en zondag de Ronde van de Achterhoek.

De laatste wegwedstrijd van Van Schip reed hij in juni, toen hij het Nederlands kampioenschap betwistte. Daarna ging zijn focus op Tokio, waar hij actief was op het omnium en met ploeggenoot Yoeri Havik op de koppelkoers reed. De rentree van Havik is wat later; hij is momenteel nog op vakantie.

Naast Van Schip rijden ook Martijn Budding, Luuc Bugter, Sven Burger, Piotr Havik en Jules Hesters de dubbel Brussels Cycling Classic (UCI 1.Pro) en de Ronde van de Achterhoek (UCI 1.2). Jordy Bouts rijdt alleen in Brussel, Stefano Museeuw maakt zijn opwachting in de Nederlandse koers.

Programma september en oktober

In september rijdt BEAT Cycling achtereenvolgens de Stadsprijs Geraardsbergen, de Omloop van Valkenswaard, Gullegem Koerse, Izegem Koers, Antwerp Port Epic, het Kampioenschap van Vlaanderen, de Primus Classic, de Gooikse Pijl, de Midden Brabant-Poort Omloop, de Textielprijs Vichte, de Omloop van het Houtland en de Dorpenomloop Rucphen.

In oktober heeft het management ook al goedkeuring gekregen voor deelname aan de Münsterland Giro in Duitsland. Daarna volgen nog Binche-Chimay-Binche, Memorial Rik Van Steenbergen, Sluitingsprijs Putte-Kapellen, de Ster van Zwolle, Omloop van de Braakman en de Ronde van Drenthe. Mogelijk rijdt de ploeg ook nog Parijs-Tours, maar daarover is nog geen duidelijkheid.

Selectie BEAT Cycling voor de Brussels Cycling Classic (28 augustus)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Sven Burger

Piotr Havik

Jules Hesters

Jan-Willem van Schip

Selectie BEAT Cycling voor de Ronde van de Achterhoek (29 augustus)

Martijn Budding

Luuc Bugter

Sven Burger

Piotr Havik

Jules Hesters

Stefano Museeuw

Jan-Willem van Schip