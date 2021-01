Jan-Willem van Schip kijkt uit naar olympische wegrit: “Het past goed in het schema”

Voor Jan-Willem van Schip zijn de ogen dit jaar vooral gericht op de Olympische Spelen. De hardrijder van BEAT Cycling rijdt er op de baan het omnium en de koppelkoers, maar gaat ook in de wegrit van start. Dat is het gevolg van een beslissing van de KNWU om voor een vierde baansprinter te kiezen.

Matthijs Büchli wordt als baanrenner ingeschreven vanuit de Nederlandse ploeg. De KNWU kan daardoor één van de duurrenners van de baan inschrijven als vijfde wegrenner. Deze plek gaat niet verloren, maar zal wel anders worden ingevuld dan anders het geval was geweest. Van Schip is daarvoor de aangewezen persoon, vertelt hij in de Olympische Podcast van de NOS.

Trainingsprikkel

“Ik weet niet honderd procent hoe dat zit, maar het plan is om de wegwedstrijd te rijden. Het past ook goed in het schema”, vertelt Van Schip. Hij doelt daarbij op duur- en intensiteitstrainingen. “Op 27 juli is de wegwedstrijd, dus dan zou ik van 27, 28 en 29 juli een duurblok kunnen maken. In de wegrit kan ik dan bidons halen en mijn ding doen. Ik denk dat ik wel vol kan gaan, maar wat vooral belangrijk is, is de trainingsprikkel.”

De 26-jarige coureur uit Schalkwijk rijdt later ook nog het omnium en de koppelkoers met Yoeri Havik in Tokio. Dat is zijn grotere doel, zegt hij. “Ik vind het lachen om te zeggen dat ik medaillekandidaat ben, maar het is wel zo. Daar doe je het voor. Het zijn de Olympische Spelen, daar gaat het om! Dat is wat ik wil doen en dat is mijn passie.”

Van Schip heeft geen voorkeur voor een onderdeel op de baan. “Dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het vooralsnog profiteren van de combinatie is”, geeft hij aan. “De koppelkoers is in het nadeel, omdat het omnium als eerste is. Maar de combinatie van die twee vergroot aanzienlijk mijn kansen.”

In 2019 maakte WielerFlits een explainervideo over het mogelijk ‘opofferen’ van een wegrenner voor een extra baansprinter.