Jan-Willem van Schip grijpt naast medaille op EK-omnium, goud voor Thomas

Benjamin Thomas heeft het omnium op het EK baanwielrennen gewonnen. In het Zwitserse Grenchen versloeg de Fransman zijn Italiaanse Cofidis-ploeggenoot Simone Consonni en de Brit William Perrett. Jan-Willem van Schip begon als leider aan de puntenkoers, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een zesde plaats.



Van Schip begon uitstekend aan het omnium door de scratch te winnen. Hij verwees de Spanjaard Sebastian Mora Vedri en de Israëliër Rotem Tene naar de plaatsen twee en drie. In het tweede onderdeel, de temporace, ging de overwinning naar de Ier Jack Bernard Murphy. Van Schip eindigde als zesde, één plekje achter Vedri. De twee kwamen zodoende op gelijke hoogte.

In de afvalkoers deed Van Schip het dan juist weer een plekje beter dan Vedri, waardoor hij weer een voorsprong van twee punten pakte op de Spanjaard. Met Benjamin Thomas en Simone Consonni kwamen twee gevaarlijke klanten echter juist dichterbij de Nederlander. Thomas won de afvalkoers op indrukwekkende wijze, Consonni eindigde als tweede. Beiden naderden zodoende tot op vier punten van Van Schip.

Puntenkoers

In de afsluitende puntenkoers sloop Thomas al snel nog wat dichterbij Van Schip, want hij snoepte in de openingsfase meteen drie punten mee. Bij de tweede sprint pakte de Fransman er zelfs vijf. Omdat Van Schip slechts één meepikte, nam Thomas de leiding over. De twee gingen vervolgens samen in de aanval. Het gat werd uiteindelijk gedicht, maar niet voordat ze beiden weer wat punten hadden gepakt. Thomas liep daarbij wat verder uit op Van Schip, maar die laatste vergrootte wel zijn voorsprong ten opzichte van Vedri en Consonni.

Iets voor half koers ging het mis voor Van Schip. Hij zakte naar plek vier omdat (onder meer) Thomas, Consonni en William Perrett een ronde pakten. Later pakte Consonni nogmaals een ronde, waardoor hij zelfs voorbij Thomas ging. Die laatste liet dat echter niet gebeuren. Net nadat de Italiaan de groep inhaalde, maakte ook hij de aansluiting. In de laatste rondes kwam zijn zege niet meer in gevaar.