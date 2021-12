Jan Ullrich had zware bloedvergiftiging: “Maar ik ben niet opnieuw verslaafd”

Jan Ullrich heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws dat hij weer in het ziekenhuis lag. Vorige week bracht Bild naar buiten dat de Duitse oud-wielrenner was opgenomen na een terugval van zijn drank- en drugsverslaving, maar dat klopt niet. “Ik had een trombose en een zeer zware bloedvergiftiging”, vertelt Ullrich aan de krant.

“Het klopt dat ik ben opgenomen in een ziekenhuis“, aldus de inmiddels 48-jarige Ullrich. Op terugreis van Cuba, waar hij zijn verjaardag had gevierd met vrienden, naar Duitsland moest een tussenlanding gemaakt worden omdat Ullrich zich niet goed voelde. “Maar ik ben niet opnieuw verslaafd. Bij het begin van de behandeling onderging ik een drugstest, en die was natuurlijk negatief.”

“Ik ben weer aan de dood ontsnapt”, voegt hij er nog aan toe. Ullrich had eerder dit jaar in gesprek met Lance Armstrong aangegeven dat hij in 2018 ook bijna overleden was. “Drie jaar geleden had ik grote problemen en was ik er net zo aan toe als Marco Pantani. Bijna dood. Nu ben ik heel gelukkig”, zei hij in de podcast The Move.

‘Lance heeft me goed geholpen’

Armstrong was afgelopen week ook aan de zijde van zijn vroegere rivaal. “Hij was de eerste persoon die mij is komen opzoeken in het ziekenhuis. Hij heeft me goed geholpen. Ik wil hem daarvoor bedanken”, aldus Ullrich, die ook nog kampt met de nodige rugklachten. “Drie of vier tussenwervelschijven zijn ondertussen helemaal ingezakt. Ik ben nu nog maar 1,81 meter, vroeger was ik 1,83 meter.”