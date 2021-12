‘Jan Ullrich opgenomen in ziekenhuis na terugval’

Volgens de grote Duitse krant Bild is Jan Ullrich in het ziekenhuis opgenomen na een terugval van zijn drank- en drugsverslaving op Cuba, waar hij zijn verjaardag vierde met vrienden. Op de terugreis van Cuba naar Duitsland zou Ullrich in Mexico het vliegtuig verlaten hebben om naar het ziekenhuis te gaan.

De Tour de France-winnaar van 1997 was al weer even hersteld van zijn verslaving en woonde met zijn nieuwe vriendin op Mallorca, nadat hij in 2018 was opgenomen in een psychiatrische inrichting. “Drie jaar geleden had ik grote problemen en was ik er net zo aan toe als Marco Pantani. Bijna dood. Nu ben ik heel gelukkig”, zei hij enkele maanden geleden nog in The Move, de podcast van Lance Armstrong. “God gaf me dit lichaam en God gaf me dit talent. Het is bij mij of niets, of vol gas. Ik heb mijn coach voor mijn ruggengraat. Ik train elke dag en drink water.”

Ullrich zou na zijn terugval naar Zwitserland worden overgebracht om opnieuw in therapie gaan. De Duitse krant meldt dat Armstrong zijn oude rivaal al in het Mexicaanse ziekenhuis heeft bezocht om hem een hart onder de riem te steken.